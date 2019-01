Horb a. N. "Wir wollen, dass das gute Gespräch zurückkommt"

Wer aufmerksam durch die Räume schlendert, entdeckt dort eine Pinnwand mit den Erfolgen des vergangenen Jahres und kann ahnen, was Zimmermann meint. Kaum ein Platz ist mehr frei für weitere Nennungen. Unter anderem das Mittelstandsfrühstück steht dort auf der Liste. "Gleich die erste Ausgabe war ausgebucht, damit hatten wir ehrlicherweise gar nicht gerechnet", gibt Nicole Jüttner unumwunden zu, die für das Trainings- und Veranstaltungsangebot im Projektraum 42 verantwortlich zeichnet. Über die Digitalisierung in seiner Backstube hatte der Eutinger Bäcker Tobias Plaz berichtet. Jetzt im Januar steht die zweite Auflage auf dem Plan, in der es mit Referentin Caren Totzauer um den Perspektivwechsel geht und wie der helfen kann, beruflich voranzukommen.

Afterwork-Treffen wird zur Geburtstagsparty

"Uns gibt es nun seit bald 22 Jahren. Die Eröffnung des Projektraums hat uns nochmals einen echten Schub nach vorne gegeben", so Zimmermann. "Die Durchführung der Masterclass, einer 19-monatigen Projektleiter-Weiterbildung, wäre ohne eigene, geeignete Workshopräume nicht möglich." Dieses Weiterbildungsformat ist laut Zimmermann einzigartig in Deutschland. "Horb hat durch Lage, die mittelständischen Unternehmen im Umfeld und Verkehrsanbindung eine unglaublich gute Ausgangssituation für solche Angebote." Doch nicht alles glänzt bei der Rückschau. "Das reine Vermietungsgeschäft für die Workshopräume läuft zäher an, als wir gehofft hatten. Es dauert länger als erwartet, bis man im richtigen Moment an uns denkt."