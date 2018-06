Horb a. N. "Wir sind einfach noch mal hingegangen"

Horb. Eine beachtliche S umme, wenn man bedenkt, dass sie diesen Betrag allein im 435 Einwohner zählenden Horber Stadtteil Dießen innerhalb einer Woche gesammelt haben. Und dies sogar noch gegen heimische Konkurrenz, denn an manchen Haustüren gab es außer dem Hinweis: "Da waren vor euch schon andere da, die auch für die Kriegsgräber gesammelt haben" nichts in die Sammelbüchse.

Aber die beiden Schüler, die beide in die Realschule auf dem Hohenberg gehen, ließen nicht locker. "Wenn keiner zuhause war, sind wir einfach noch mal hingegangen", sagte Matthias, als sei dies das Selbstverständlichste der Welt. Solch ein Ehrgeiz und Durchhaltevermögen muss belohnt werden.

Volker Schütze, Geschäftsführer des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge, kam extra am Montag vorbei, um den beiden Schülern eine Anerkennungsurkunde für ihre tolle Leistung zu bringen und ihnen im Namen seines Verbandes herzlich zu danken. Als Belohnung gab es für die beiden auch jeweils einen Eintritts-Gutschein in den Europapark. Dies verbunden mit der Bitte an Ulrike Meintel, ihren Kindern den Besuch im Park zu ermöglichen.