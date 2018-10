Horb a. N. "Wir haben vier tolle Schießtage erlebt"

Horb-Mühlen. "Wir haben vier tolle Schießtage erlebt, mit guten Ergebnissen, und eigentlich sind heute alle Sieger", sagte Oberschützenmeister Udo Gühring bei der Siegerehrung am Sonntagabend. "Didi-live" unterhielt die Gäste mit seiner Musik. Die Mühlener Schützen konnten sich wieder über ein großes Starterfeld von 223 Teilnehmern freuen, 175 Herren und 48 Damen. In der allgemeinen Klasse traten 35 Mannschaften an, sechs Damenmannschaften und sieben Mannschaften in der Altersklasse.

Eine Mannschaft bestand aus fünf Schützen. Geschossen wurde mit dem Kleinkalibergewehr auf der 50-Meter-Bahn liegend aufgelegt und stehend aufgelegt.

Für die Sieger gab es am Sonntagabend viele Sachpreise und Gutscheine, Bier, Sekt und Urkunden. Die beste Mannschaft bei den Herren, Damen und in der Altersklasse konnten jeweils einen Pokal in Empfang nehmen. Sieger in der allgemeinen Klasse wurde die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Mühlen mit 584 Ringen und den Schützen Manuel Sell, Bernd Weiß, Thomas Müller, Tobias Kocheise und Michael Kocheise, gefolgt vom Pokalverteidiger Wiesaspretzer I und der Mannschaft Kulturwochenende, beide mit 579 Ringen. Mit 579 Ringen konnten die Damen der Narrenzunft Ahldorf ihren Erfolg vom Vorjahr wiederholen und den Pokal verteidigen. Zur Mannschaft gehörten Sabine Kocheise, Sandra Müller, Tanja Herzer, Monika Noll und Andrea Buße.