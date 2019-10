Horb a. N. Winterdienst: Streusalz in der Kritik

Horb - Noch ist das Wetter schön, die Winterreifen lagern bei den meisten noch in der Garage oder beim Händler. Und Autofahrer hoffen, dass sie bei den ersten Minustemperaturen in Horb nicht ins Schleudern kommen. Jetzt taucht die Frage auf: Brauchen wir dafür wirklich Streusalz? Im technischen Ausschuss (VTA) am Dienstagabend steht der Winterdienstbericht auf der Tagesordnung. Oberbürgermeister Peter Rosenberger: "Wir bekommen immer wieder Anrufe aus der Bürgerschaft. Immer mehr bitten darum, dass bei ihnen vor der Haustür kein Salz gestreut wird. Man soll dort nur räumen."