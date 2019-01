Horb a. N. Wieso Künstler von Künstlern leihen

Horb. Oft wird davon ausgegangen, ein Künstler sei zu 100 Prozent originell und autonom – und leihe sich keine Ideen oder Motive von seinen Kollegen aus. Die Realität aber sieht anders aus: Tagtäglich lassen sich Künstler durch die Werke anderer Künstler inspirieren und verarbeiten fremde Einflüsse in ihren eigenen Bildern, Skulpturen, Theaterstücken und Liedern.

Günther Sommer, der die Ausstellung in der Galerie im Stubenschen Schlösschen kuriert, geht sogar so weit zu behaupten, dass kein Künstler ohne Leihgaben anderer Künstler, die vor ihm tätig waren, auskommt. "Die Frage ist nur, wie man das mit dem Leihen macht." Grundsätzlich können man das Geliehene respektvoll behandeln, oder aber "den Leihgeber durch den Kakao ziehen, wenn man ihn nicht mag". Trotzdem müsse man beim Leihen von anderen Künstlern stets vorsichtig sein: Zitiere man fremde Werke in unpassenden Situationen, "kann das schnell grotesk wirken".

Künstler greifen also – mal mehr mal weniger – auf historische und kunsthistorische Vorlagen zurück und sind eben nicht komplett von den Werken ihrer Vorgänger losgelöst. Und nicht wenige werden trotzdem – oder gerade weil sie sich für ihre eigenen Werke von anderen Künstlern inspirieren lassen – ausgezeichnet. Bob Dylan zum Beispiel, der 2016 den Literaturnobelpreis erhalten hat.