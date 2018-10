Horb a. N. Wie sehr sich das Dorf verändert hat

H orb-Bildechingen. Erna Jesse und Günther Blank, die Hüter des Ortsarchivs, hatten interessante Details zu der Häusergeschichte des Ortes zusammengetragen, die sie zusammen mit Andreas Hesse ihren Mitbürgern vorstellten.

Grundlage für die Informationen zu diesem Ortsrundgang war eine Ur-Karte aus dem Jahr 1829. Alle in dieser Karte aufgeführten Gebäude wurden in die Bildechinger Häusergeschichte aufgenommen. In dieser Ur-Karte wurde auch erstmals eine Nummerierung der Häuser vorgenommen.

Start dieses Rundgangs war das 1845 erbaute Rathaus, das als "zweistockiges Rathaus, An der Straße Gebäude 139 mit Gemeindebackküche" im Register geführt wird. Das Haus steht in dieser Form nicht mehr. Es wurde 1964 wegen dem Ausbau der B 14 abgebrochen. An dieser Stelle steht nun das neue Rathaus. Weiter ging es dann vor zum Löwen. Dieses Haus hat in seiner langen Geschichte nicht nur viele Besitzer – der erste war 1799 Michael Schach – erlebt, sondern auch unterschiedliche Nutzung. Gastwirtschaft, Brauerei, Gaststall, Tankstelle, das waren einige Nutzungsvarianten in der langen Zeit. Nebenan steht das Schulhaus aus dem Jahr 1909. Auch hier waren einige Bauabschnitte notwendig, um die Schule, wie sie heute dasteht, zu entwickeln. Von dort aus ging es wieder vor zur "Krone", die nach einigen Wirren seit 1937 im Besitz der Familie Straub ist. Früher gab es auch Läden in Bildechingen. Der "Laden Blank", ein ehemaliger Edeka-Gemischtwarenladen, den es bis in die 1970er-Jahre gab und der "Laden Jung", Milchsammelstelle und später Gemischtwarenladen, wurden in Erinnerung gebracht. In der ehemaligen Schilderwirtschaft "Hirschen" befand sich bis 1957 eine Poststelle, und der Besitzer Eugen Bernhard hatte eines der wenigen Telefone im Ort.