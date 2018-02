Horb a. N. Wie geht es weiter mitdem Bürgerservice?

Dass alle Stadtteile auf ihr Bürgerbüro verzichten, wird in naher Zukunft jedoch kaum der Fall sein. Ortsteile wie Talheim (486), Nordstetten (250), Bildechingen (112) und Altheim (110) stechen in der Statistik mit der Anzahl ihrer Vorgänge heraus.

Doch was machen besonders ältere Menschen, wenn sie nicht mal mehr einen Personalausweise in ihrem Ort beantragen können? In solchen Fällen sei das zentral gelegene Bürgerbüro in der Kernstadt mit barrierefreiem Zugang, Behindertenparkplätzen und längeren Öffnungszeiten eine geeignetere Anlaufstelle. "Bei eingeschränkt mobilen Menschen weisen wir darauf hin, dass unsere Erfahrungen zeigen, dass dieser Personenkreis bei Behördengängen und anderem zumeist auf Auto oder Taxi angewiesen ist."

Und: "Mit zunehmender Digitalisierung geht die Stadtverwaltung zudem davon aus, dass sich zukünftig immer mehr Behördengänge vom heimischen PC aus erledigen lassen", erklärt die Stadt abschließend.