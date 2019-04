Horb a. N. Wie geht es in Activ-Arcaden weiter?

Die Plakate "Wir schließen, alles muss raus!" hängen seit mehr als einer Woche im Schaufenster von Miller & Monroe im Einkaufszentrum. Stehen die 800 Quadratmeter im ersten Obergeschoss bald leer?

Das hängt jetzt auch vom Vermieter ab. Am Donnerstagabend hatte Insolvenzverwalter Jochen Sedlitz das im Schwarzwälder Boten angekündigte Statement zur Zukunft von Miller & Monroe abgegeben. Zitat: Jochen Sedlitz steht kurz vor dem Abschluss der Verhandlungen mit einer Unternehmensgruppe, die die Filialen unter eigenem Storekonzept und eigenen Waren ab dem 1. Juni 2019 "übernehmen" möchte. Die Mitarbeiter in den Filialen sollen dabei ein Angebot zum Wechsel in ein neues Arbeitsverhältnis mit dem Investor erhalten.

Und das hängt vom Vermieter ab. Der Insolvenzverwalter teilt weiter mit, dass zur Umsetzung eine Einigung mit den jeweiligen Vermietern notwendig sei. Ob und in welchem Umfang dies gelinge, sei noch offen und hänge von den Verhandlungen des Interessenten für die Flächen in den nächsten Wochen ab. "Es ist klar, dass jeder Vermieter für sich entscheiden muss, ob diese Lösung in Betracht kommt. Für manche Filialen wurden jedoch bereits Nachmieter gefunden. Hier werden wir dennoch versuchen, ob es eine Zukunft für die Mitarbeiter bei einem Nachmieter gibt", so der vorläufige Insolvenzverwalter. "Mit der angestrebten Lösung können wir sowohl den Vermietern als auch den Mitarbeitern in den Filialen ein Paket anbieten, das den Eintritt eines potenten neuen Mieters unter Erhalt der Arbeitsplätze nahtlos ermöglicht."