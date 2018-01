Horb a. N. Wie es war, "evangelisch in Hohenzollern" zu sein

In diesem Zusammenhang ist die Ausstellung "Evangelisch in Hohenzollern" im Januar und Februar an vier Sonntagen im Evangelischen Gemeindesaal in Dettingen, Priorberger Straße 6, zu sehen.

Die Ausstellung wird am Sonntag, 14. Januar, um 11 Uhr eröffnet. Sie kann jeweils an den Sonntagen, 14. Januar, 21. Januar, 28. Januar und 4. Februar, von 14 Uhr bis 17 Uhr besucht werden. Weitere Besuchszeiten sind nach vorheriger telefonischer Absprache möglich. Interessierte können sich an das evangelische Pfarramt Dettingen, Telefon 07482/9 11 63, wenden.

Ergänzend wird zu einem Vortrag eingeladen. Volker Trugenberger vom Staatsarchiv Sigmaringen des Landesarchivs Baden-Württemberg spricht am Donnerstag, 25. Januar, um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindesaal Dettingen, Priorberger Straße 6, zum Thema "Die Eingliederung des Kirchenkreises der hohenzollernschen Lande in die Evangelische Landeskirche in Württemberg".