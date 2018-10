Horb a. N. Wie das Thema Sternsinger spielerisch vermittelt wird

Horb. Auch Anfang des Jahres 2019 werden sich wieder viele Kinder und Jugendliche auf den Weg machen, um Gottes Segen in die Häuser zu tragen und auf die Situation von Kindern weltweit aufmerksam zu machen. Dieses Jahr wird besonders auf die Situation von Mädchen und Jungen mit Behinderungen im Beispielland Peru geschaut. Das BDKJ-Jugendreferat bietet dazu am Sonntag, 14. November, ab 19 Uhr einen Praxisworkshop an, bei dem das Schwerpunktland der diesjährigen Sternsingeraktion, Peru, vorgestellt wird. Der Abend, so kündigt der BDKJ an, gibt Methoden an die Hand, wie das Schwerpunktthema Kindern und Jugendlichen spielerisch vermittelt und nahegebracht werden kann.