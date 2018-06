Horb a. N. Wie aus einem alten Balkon eine Wohlfühloase wird

Profis von Proline und Blanke informierten über Neuheiten und hielten alles für den Fliesenleger bereit. Sowohl Fachleute, als auch Privatpersonen waren eingeladen. Vor und im Geschäftsgebäude wurden Stelzlager präsentiert. Das sind einstellbare Bodenteile, auf die man Fliesen oder Holzdielen verlegen kann.

Eric Pfund von Proline war extra aus Kaufbeuren im Allgäu nach Isenburg angereist, um zu erklären, wie aus Balkonen, Loggien oder Terrassen im Nu Wohlfühl-Oasen werden. Die Gäste erfuhren nicht nur, dass die Stelzlager mit Gummigranulat-Pads ausgestattet sind. Sie erfuhren auch mehr zur Abdichtungsebene.

Mit den Stelzlagern kann ein sanierungsbedürftiger Balkon oder eine Terrasse barrierefrei gestaltet werden. Denn die Stelzlager können auf eine Höhe von 27 Millimetern bis 17 Zentimetern eingestellt werden und somit Terrassen angehoben werden. "Heute gehören Terrasse und Balkon fast schon zum Wohnbereich. Sie müssen ansprechend aussehen", beschreibt Eric Pfund, dass vor allem in Städten der Wohnraum immer knapper werde. Viele schaffen daher Wohnbereich auf der Terrasse oder dem Balkon, ohne Massen an Kies bewegen zu müssen. Die Stelzenlager werden alle auf die gleiche gewünschte Höhe eingestellt. In diese können später die Bodenplatten gelegt werden. Gleichmäßige Fugen entstehen. Als Entwässerungselement wird eine Rinne vor der Balkontür eingebaut, damit das Wasser ablaufen kann. Die Gäste erhielten viel Informationsmaterial. Sie konnten sich weitere Infos zu selbst klebenden Abdichtungssystemen wie Blanke Disk und über die Aqua-Keile und Rinnen von Blanke holen. Bei einem Rundgang durch das Geschäftsgebäude wurden auch Fachfragen zu beantwortet. "Wir haben alles für den Fliesenleger wie Fliesenprofile, Eingangsmatten, Bauplatten, Balkonprofile, Entkopplungsmatten, Gitterroste und vieles mehr", erklärt Geschäftsführer Jürgen Gumpinger. Er freute sich über die gute Resonanz.