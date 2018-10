Horb a. N. Whisky aus Dießen schmeckt sogar Schotten

Um 14 Uhr ist es soweit. Brennerin Ines Singer klopft im Gewölbekeller unter Tuffstein den Holzverschluss des Eichenfasses ab, steckt den Abfüllschlauch rein. Bürgermeister Ralph Zimmermann (FDP) hält das Ende in die Flasche. Singer pumpt, doch es kommt noch nichts. Noch mal den schwarzen Gummipropfen nachgedrückt, dann füllt sich der weiße Kunststoffschlauch mit der bernsteinfarbenen Flüssigkeit. Zimmermann drückt den Metallverschluss unten auf, und der erste Dießener Grain-Whisky fließt in die Glasflasche.

Draußen auf der Laderampe der Mosterei Armbruster steht John O’Krauts und spielt den Dudelsack. Dann fließt er endlich in die Gläser – das "Wasser des Lebens". Gälisch heißt er "Uisge" Wasser. Was gerade jetzt in der kalten Jahreszeit so herrlich von innen wärmt.

Doch wie schmeckt er – der erste Horber oder besser Diessener Whisky? Bürgermeister Zimmermann schnuppert erst mal am Glas. Nimmt ein Schlückchen. Schüttelt den Kopf, schaut nach oben. Sagt dann: "Ich habe schon einige Whisky getrunken. Doch der ist wirklich der beste –­ er ist grandios!"