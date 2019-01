Horb a. N. Wette mit Hochdorfer Narren geht verloren

Hochdorfs Vorsitzender Sven Katz hatte zuvor um einige Bier und Sekt gewettet, dass die Göttelfinger ihren Schellentanz nicht beim Hochdorfer Brauchtumsabend aufführen können. Weil das nicht klappte, gewährte er sogar Fristverlängerung bis zum Göttelfinger Abend. Fast schon hätte sich Sven Katz die Hände reiben können, doch da schritten die Mohopser zum Narrenmarsch der NGG auf die Bühne. "Sven, so etwas lassen wir uns nicht entgehen. Göttelfingen gewinnt immer gegen Hochdorf, auch beim Fußball", scherzte Stephan Wolfersperger.

Auf die Retourkutsche wartete die NGG den ganzen Abend, selbst beim Hexentanz der Hochdorfer NZ blieb sie aus. Mit Schwarzlicht hatten die Kräuterweible die Bühne erhellt und zeigten, wie sie sich zur Daxburghexe verwandelten. Beine hoch und zwei Pyramiden präsentierte die Garde Untertalheim mit ihrem Marsch, den die Gruppe gemeinsam einstudiert hatte.

Hexe und Teufel standen beim Tanz der Sulzauer NZ um das Feuer. Eine Hexe wurde fast schon auf das Kunststoff-Feuer gesetzt und ließ sich dann nach vorne wegfallen, was die Akrobatik verdeutlichte. Wie beweglich die Männergarde "Schälripple" aus Bad Imnau ist, zeigten die Patienten, Partyleute und Verwandlungskünstler mit ihrer Tanz-Premiere.

Auf die Party in der Disco folgte ein Tief nach dem nächsten, doch die Männer wollten sich nicht auskurieren, immerhin gab es Grund zu feiern und so warfen sie sich in die Höhe, drehten sich in der Luft und gaben ordentlich Gas. Die Trainerinnen Silke Schlotter und Elke Stehle hatten den neuen Tanz der elf Mannen unter das Motto "Party-Alarm" gesetzt. Nicht ohne Zugabe wollte das Publikum die "Schälripple" gehen lassen, was aber aufgrund der fortgeschrittenen Zeit nicht möglich war.

Keine Zugabe durfte auch die Showtanz-Gruppe Mühlen aufführen. Zum Jubiläum der NZ Mühlen begaben sich die Tänzerinnen rund um Rebecca Thomas mit dem Motto "Kunterbunter Rummel – 25 Jahre" mit "Magisch" oder "Dance" auf den Jahrmarkt.

Ruhiger ging es dagegen beim Brauchtumstanz der NZ Altheim zu, denn die Traditionshäser der Fronleuten und der "Mogglefresser" (Tannenzapfenfressern) wurden vorgestellt. Auf die Erklärung zu den Entstehungsjahren un der Geschichte folgte der Brauchtumstanz mit Pyramide.

Zwischendrin riefen die Kandldabber Betra unter der Regie von Andreas Moritz mit Liedern von den Ärzten wie "Schrei nach Liebe" oder langsamen Stücken wie "Angel" zum Mitmachen auf.

Dazu animierte die NGG mit dem Showtanz, bei dem Artos und Tabaluga über die Bühne glitten.

Aufgrund der Neuplanung fand der Zunftmeisterempfang nicht im Tennisheim statt, sondern im vorderen Bereich der Halle. Den Abend schloss die Guggenmusik Luschdige Bruat aus Göttelfingen unter Tambour Andreas Musch ab. Der Freestyle steckte regelrecht an, denn bald schon tanzten unzählige Gäste mit.