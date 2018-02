Horb a. N. Weschenmoser gibt ihren Posten ab

H orb. Viel haben die 70 Mitglieder die vergangenen beiden Jahre erlebt, wusste Vorsitzende Weschenmoser. "Es war viel los, aber wir konnten nicht alles umsetzen", beschrieb die Vorsitzende, dass sie so manches der gesetzten Ziele nicht erreichen konnte. Aus der vergangenen Landtagswahl habe die SPD tiefe Narben mit sich gezogen. Insgesamt habe die SPD Wählerstimmen verloren, der Ortsverein Horb dagegen drei Mitglieder gewonnen. Für diese standen im vergangenen Jahr der Neujahrsempfang mit Rainer Nagel, das 50-jährige Bestehen des OV, der politische Aschermittwoch mit Saskia Esken sowie zahlreiche Veranstaltungen an. Horbs Bürgermeister Jan Zeitler wurde verabschiedet, doch er habe Horb immer mal wieder seit seinem Amtsantritt in Überlingen besucht. Weitere Termine wie das große Sommerfest im alten Freibad in Horb, die Unterstützung der Horber Friedenstage oder die des Bürgermeister-Kandidaten Matthias Kreutzer nannte Weschenmoser.

Aufgrund der zeitlichen Engpässe gab sie ihr Amt bei den Wahlen ab (siehe Info). Nachfolger wird Jérôme Brunelle. Auf ein finanziell erfolgreiches Jahr blickte Kassiererin Melanie Nagel, die ein Plus vermeldete. Spenden und Aktionen hätten dazu beigetragen. Das Geld werde sie zusammenhalten, denn bald seien Kommunalwahlen und da wolle der SPD-Ortsverein präsentieren, wofür die finanziellen Mittel gebraucht werden. In ihrer Funktion als Rätin im Kreistag berichtete Nagel von zahlreichen Anträgen, die mit mehr oder weniger Erfolg gestellt worden seien. Themen wie Kinderarmut oder das Krankenhaus für Horb und Region sowie die Horber Ärzteschaft waren nur ein paar, die der Kreistag behandelt hatte.

SPD-Fraktionsvorsitzender Thomas Matthes blickte auf die Horber Themen wie das Einkaufszentrum zurück, das er trotz der Parkzeit-Diskussion und dem geringen Sortiment als sehr gelungen bezeichnete: "Ich denke, man sollte so ein Projekt nicht schlecht reden." Nun sei ein Konzept gefordert, um die Leerstände der Innenstadt-Läden zu beseitigen. In Bezug auf den Vorschlag, bei Ahldorf könnte ein Gewerbegebiet entstehen, sprach er vom Austausch mit Empfingen über ein interkommunales Gewerbegebiet. Er regte an, über den täglichen Flächenverbrauch für solche Gewerbegebiete nachzudenken.