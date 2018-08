Horb a. N. Werbeaktion wird zum Nervfaktor

Horb. Wie kommt man am besten an finanzielle Unterstützer? Und das, wenn die eigenen Mitglieder eh schon genug Arbeit haben und an ihre Grenzen stoßen? Man engagiert sich eventuell eine professionelle Firma, die diese Unterstützung eintreibt. So machen es mittlerweile auch einige wohltätige Organisationen. So wie das Deutsche Rote Kreuz im Kreis Freudenstadt. Doch möglicherweise schadet diese Aktion aktuell dem Image der Organisation vor der eigenen Haustür – im wahrsten Sinne des Wortes.

Seit einigen Wochen klingelt es an vielen Türen im gesamten Kreisgebiet. Aktuell wohl nur noch im Raum Horb. Und viele, die die Tür aufmachen, sind genervt. Denn sie sehen Grenzen des guten Verhaltens überschritten. Die Facebook-Gruppe Blaulicht News Horb am Neckar veröffentlichte eine Nachricht von einer Betroffenen. Und das löste eine ganze Welle von Nachrichten aus. "Vor meiner Haustüre stand ein Mann des DRK und wollte, dass ich spende. Ich hatte ein komisches Gefühl, da der Mann ziemlich aufdringlich war und nicht sofort akzeptierte, dass ich zwischen Tür und Angel nicht spenden wollte. Ich helfe gerne dem DRK, aber mir kam das Ganze komisch vor."

Elli O. kommentiert: "Ganz genauso erging es mir letzte Woche in Eutingen. Auch ich helfe gerne, aber wenn man im Haus so überrumpelt wird und ein ›Nein‹ nicht akzeptieren will, dann finde ich das sehr aufdringlich!!" Auch Nici R. zeigt sich verärgert: "Bei uns in Empfingen stand der gestern vor der Haustüre. Hat es auch nur ungern akzeptiert, dass man nicht spenden möchte. Er stand schon halb in der Wohnung drin." Samantha N. berichtet: "Die wollten in die Wohnung und waren sehr aufdringlich." Und Daniel P. schreibt: "Die waren in Betra auch schon. Ich finde es unmöglich, dass man an der Haustür so überrumpelt wird und gleich seine Bankdaten geben soll. Wo kommen wir denn da hin? Man kann bei mir gern eine Broschüre da lassen und dann entscheide ich, wann und wie viel ich spende. Das DRK leistet bestimmt gute Arbeit, welche ich gern unterstütze, aber ganz gewiss nicht so!"