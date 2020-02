Horb a. N. Wer will für die CDU in den Landtag?

Dem Vernehmen nach sind fünf Namen im Gespräch:

Johannes Kettenhofen

Derzeit Vorsitzender des Stadtverbands Horb und stellvertretender Vorsitzender des CDU-Kreisverbands. Er hat auch schon angedeutet, dass er sich als Ostkreis-Kandidat für den Landtag aufstellen lassen will.

Das trifft allerdings nicht überall in der CDU auf ungeteilte Zustimmung. Es heißt: "Wir brauchen jemanden, der jung und kreativ ist. Und keinen, der Parteisoldat ist."

Immerhin, so sagt ein anderer Insider aus dem Ostkreis: "Das klassische Profil für den Spitzenkandidaten hätte er. Er ist Jurist, war in der Jungen Union aktiv und hat auch schon Praktika in der höheren Politik gemacht."

Michael Keßler

Der Nebenerwerbslandwirt ist CDU-Gemeinderatsfraktionschef von Horb. Kessler ist Beisitzer im Vorstand der Kreis-CDU (Vorsitzender: Norbert Beck). Bisher hat er im Gemeinderat gezeigt, dass er das Erbe seines Vorgängers Gerhard Munding gut weiterentwickelt hat. Geht auch auf die OGL und BiM zu, hat sich als Gegner des geplanten Gewerbegebiets Ahldorf geoutet und dies auch konsequent durchgehalten. Spricht sich aber auch für die umstrittenen Neubaugebiet nach dem 13b-Paragrafen aus. Dem Vernehmen nach will er nicht antreten.

Ferdinand Truffner

Bürgermeister von Empfingen. Auch Beisitzer im Kreisverband Freudenstadt. Allerdings: Truffner ist seit zwei Jahren als Bürgermeister von Empfingen im Amt. Ist mit solider Haushaltspolitik erfolgreich in die "schottischen" Fußstapfen seines Vorgängers Albert Schindler getreten. Geht Zukunftsprojekte wie das Interkommunale Gewerbegebiet, die Ortsentwicklung und Kinderbetreuung an. Dazu bringt Truffner frische, poppige Ideen wie seinen Auftritt in sozialen Medien wie Facebook oder die Kommunikation mit den Bürgern per Empfi-TV. Bisheriger Höhepunkt: Das Antenne 1-Festival mit BossHoss, Max Giesinger, Dodokay und 12 500 Fans, die auf dem Gelände an der Tälesee-Halle gefeiert haben. Wiederholung schon geplant. Truffner ist also als Bürgermeister in Empfingen angekommen. Wenn er nach diesem Blitzstart in den Landtagswahlkampf ziehen würde, könnte das natürlich sein Ansehen und seiner Glaubwürdigkeit in seiner "Aufbauphase" als Empfingens Bürgermeister bei den Bürgern schädigen. Deshalb will sich Truffner dem Vernehmen nach wohl diesen "Lauf" in Empfingen durch eine Landtags-Kandidatur nicht kaputtmachen. Dazu kommt: Truffner ist erst 30 Jahre alt. Für ihn drängt noch nicht die Zeit, einen weiteren Karrieresprung zu machen.

Peter Rosenberger

OB von Horb. Hätte nach dem sehr guten CDU-Ergebnis bei der OB-Wahl von Mannheim im Jahr 2015 (44,9 Prozent im zweiten Wahlgang gegen den Amtsinhaber Peter Kurz (SPD) ein Bundestagsmandat sicher gehabt. Das bestätigen erneut CDU-Kreise. Doch anstatt 2017 sich für die CDU Mannheim aufstellen zu lassen, zog er im gleichen Jahr erneut in den Wahlkampf, um seinen OB-Posten zu verteidigen. Rosenberger zum Schwarzwälder Boten: "Ich werde definitiv nicht für die Landtagswahl antreten. Nach Mannheim habe ich gesagt: Mein Plan B ist Horb. Und ich werde hier meine Amtszeit bis 2025 auch zu Ende bringen." Fakt ist auch: Finanziell würde sich Peter Rosenberger als Landtagsabgeordneter auch verschlechtern. Rosenberger hat gerade ein neues Haus gebaut, betont immer wieder seine Verantwortung für die Familie und seine drei Kinder.

Juliane Vees

Kreisrätin, Vizepräsidentin des Bunde-Landfrauenverbands. Saß 2016 noch im Kreisvorstand als Beisitzerin der CDU. Ist Nachrück-Kandidatin für Norber Beck. Vees hätte insofern die Chance gehabt, bei einem vorzeitigen Rückzug von Norbert Beck mit einer exzellenten Ausgangspositions ins Rennen um die Landtagswahl 2021 zu gehen. Die Weitingerin ist inzwischen nicht mehr im Kreisvorstand. Ob sie antritt? Ein CDU-Insider: "Ich finde es schon überraschend, dass Juliane nach meinen Informationen wohl nicht antreten wird."

Wird der Spitzenkandidat aus dem Ostkreis ein Mann?

Bei der Westkreis-CDU soll nach Informationen des Schwarzwälder Boten Katrin Schindele aus Baiersbronn als Spitzenkandidatin aufgestellt werden. Ein Insider: "Ein zweites ungeschriebenes Gesetz zwischen West und Ost ist auch, dass jeweils ein Teil eine Frau, der andere einen Mann aufstellt."

Das heißt wohl: Der Ostkreis sollte einen männlichen Spitzenkandidaten stellen, wenn es in der Westkreis-CDU bei Katrin Schindele als Spitzenkandidatin bleibt. Schön wäre natürlich, wenn der Ostkreis einen starken Kandidaten aufstellt und sich der oder die bei den Delegierten durchsetzt.

Ein CDU-Insider: "Ein CDU-Landtagskandidat aus dem Ostkreis könnte natürlich, wenn er ins Parlament gewählt wird, mehr für den Zusammenhalt zwischen Ost- und Westkreis sorgen als der bisherige Vertreter aus der CDU. Weil ein Landtagsabgeordneter aus dem Ostkreis das Bindeglied zwischen den lokalen Interessen des Landkreises, von Freudenstadt, Baiersbronn und Horb in die Landespolitik wäre. Durch seine Katalysator-Funktion könnte der neue Landtagsabgeordnete natürlich seinen Teil dazu beitragen, dass die ›Versöhnung‹ zwischen West- und Ostkreis gelingt oder weiter vorangeht – je nach Sichtweise."

Bekommt der Ostkreis zwei Landtagsabgeordnete?

Fakt ist: Für die FDP will wieder der geborene Rexinger Timm Kern in den Landtag einziehen. Mit vielen Initiativen (Bahnübergang Talheim, Gäubahn) und Info-Veranstaltungen (Ärztehaus) hat Kern es erfolgreich geschafft, die Interessen des Ostkreises von Horb im Landtag zu Gehör zu bringen. Wäre gut, wenn der Ostkreis auch aus der CDU eine zweite, kraftvolle Stimme im Landtag bekommt. Es bleibt also spannend, wer für die Ostkreis-CDU den Hut in den Ring wirft.

Hat der Ostkreis-Kandidat überhaupt Chancen?

2015 ist der damalige Horber CDU-Stadtverbandsvorsitzende Thomas Kreidler gegen Norbert Beck angetreten. Sein Argument damals: Beck sei zu wenig präsent im Wahlkreis. Kreidler scheiterte damals, Beck bekam knapp 62 Prozent der Stimmen der Delegierten.

Kreidler – inzwischen als Citymanager von Horb von allen CDU-Posten zurückgetreten –­ sagt jetzt: "Das war damals eine Kampfabstimmung. Ich bin gescheitert. Doch wenn Norbert Beck aufhört, gibt es diese Konfrontation von damals nicht mehr. Die Karten werden diesmal völlig neu gemischt."