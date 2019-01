Horb a. N. Wer kümmert sich um die Kümmerer?

Dabei wird das Ehrenamt in Horb bei jeder Gelegenheit hochgejubelt. Füllhörner des Dankes und der Anerkennung gießen Verbände, Kirchengemeinden und Kommunen alljährlich über ihre freiwillig arbeitenden Helfer aus, es gibt Anstecknadeln, Gutscheine und Jahresempfänge...

Böse Zungen sagen, man sollte die Helfer heutzutage besser gleich als Youtube-Stars oder "Influencer" inszenieren, dann hätte jeder Verein reichlich Personal. Der Coolness-Faktor. Die smarte Selbstvermarktung. Der oder die Angesagteste bekommt die meisten Clicks, die verlockendsten Angebote, die besten Jobs. Ticken auch in Horb und Umgebung viele Leute schon so? Kümmern sie sich lieber um ihren hoch gesteckten Plan vom Glück als samstags beim Vereinsheim Rasen zu mähen? Gerade solche Arbeiten sind ja nicht sonderlich beliebt, wie immer wieder in den Berichten der Vereine zu lesen ist.

Doch es gibt in Horb auch die Fleißigen: eine Schar junger Helfer, die man in den Reihen von Jugendfeuerwehr, THW, Rotem Kreuz und Johannitern findet. Längst nicht jeder Chor ist überaltert, und Sportvereine sind attraktiv wie eh und je. Selbst der Vorwurf, die Vereine bemühen sich nicht um Mitglieder, greift zu kurz. Viele engagieren sich enorm in Sommerferienprogrammen, besuchen Schulen und Kindergärten, machen Tage der offenen Tür.

Die Gemeinden und ihre Bürger sind also gut beraten, sich jetzt um die zu kümmern, die bereit sind, sich zu engagieren. Eine bessere Förderung der Musikvereine steht seit Langem aus. Wer in seinem Ehrenamt hohe Verantwortung trägt, sollte von der Gesellschaft extra honoriert werden – vielleicht sogar mittels Renten-Anwartschaft?

Teuer? Vielleicht. Aber wenn die Ehrenamtsbereitschaft weiter sinkt, müssen viele der Aufgaben professionell organisiert und bezahlt werden.