Horb a. N. "Wer in Horb Angst hat, ist selber schuld"

Mit ironischen Ansätzen peppten sie ihren Filmbeitrag zudem auf. So fragte sich Reporter Rauschenberger allen Ernstes, welche Gefahr von einer weggeworfenen, leeren Eistee-Verpackung ausgehen könne und stellte in einer anderen Szene das schäumende Wasser des Bahnhofsbrunnens als stark gesundheitsgefährdend dar. "Normales Wasser schäumt nicht, es ist einfach nur klar."

Wenn dann auch noch Passanten voller Überzeugung erklären, dass es in Horb doch einige dunkle Ecken gäbe, dann ist die Geschichte vom "Angst-Ort Horb" gar nicht mal so verkehrt.

Ergebnis der Arbeit ist ein sauber recherchierter Filmbeitrag, der alle wichtigen Seiten der Problematik umfasst

Und da kann der Herr, der in der Bahnhofsszene gut bekannt ist, noch so oft behaupten, dass er und seine Kollegen nur ab und zu mal ein Bier dort trinken und sich ansonsten ihre Cola reinpfeifen – der Bahnhof bleibt der Angst-Ort der Kreisstadt im Schwarzwald. Oder etwa doch nicht?

In der Diskussion zum Film stellte sich in der Essenz heraus, dass Horb eher zu den sicheren Orten gehört. "Wer in Horb Angst hat, ist selber schuld" lautete das Fazit eines recht intensiven Gedankenaustausches, an dem sich mehrere Generationen beteiligten.

Was am Ende blieb, das war die Erkenntnis, dass die Schülerinnen und Schüler in Zusammenarbeit mit dem Tübinger Filmemacher Harald Weiß und ihrer Fachlehrerin Christiane Dette einen sauber recherchierten Filmbeitrag ablieferten. Sie haben alle wichtigen Seiten beleuchtet, durch den Mix aus Dokumentation und Spielfilm ein ernstes Thema gut verständlich präsentiert und mit ihrem emotional dicht gepackten Kurzfilm gleichzeitig auch ein wenig zum Nachdenken angeregt.