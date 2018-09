Horb a. N. Wenn Essen lebensgefährlich wird

Bis bei ihrer Tochter Ricarda mit 17 die Nahrungsmittel-Unverträglichkeit (NMU) diagnostiziert wurde, gingen die Ärzte bei Mutter Bönisch von einem Reizdarm aus. Bönisch: "Seitdem wir das wissen, sind wir im Stress." Denn: Jeder Biss oder Schluck kann ihr Leben bedrohen. Weil jeder falsche Nahrungsbestandteil eine lebensgefährliche Körperreaktion auslösen kann.

Und weil sich Trudel Marquardt – die selbst lediglich kein Gluten verträgt – mit allen Ersatzbackstoffen auskennt und schon über 1300 Rezepte in ihrem "Glutenfrei-Kochbuch" veröffentlicht hat, ist die Horberin natürlich der ideale Coach für das Backseminar der NMU-Selbsthilfegruppe Ortenau. Bönisch: "Trudel ist unsere schwäbische Baking-Queen!"

Trudel Marquardt: "Das kostet natürlich einige Vorbereitung. Aber weil ich auch mit Kindern zu tun habe, die beispielsweise keine Äpfel essen dürfen, kriege ich das hin."

Karin – eine der 18 Teilnehmer – verträgt weder Gluten, Histamin, Laktose, Milcheiweiß, Soja oder Mandeln. Zunächst ist Trudel ratlos – keines der Rezepte passt für sie. Doch während sie den Teig für das Laugengebäck knetet, fällt es ihr ein. Holt eine Schütte heraus, sagt: "Karin – mit dieser Mehlmischung kriegen wir auch ein Gebäck für dich hin!"

Chemiker Bernd Sießler hatte davor schon das Marzipan aussortiert: "Da ist Invertzucker drin. Der kann auch aus Fruktose sein." Marianne Bönisch ergänzt: "Das Leben als NMU-Betroffener ist sehr aufwendig. Bei jedem Einkauf – das zeigt jetzt auch das Marzipan – muss man jedes Mal die Zutatenliste genau durchlesen. Weil die Hersteller ihre Rezepturen dauernd ändern. So dauert jeder Einkauf mindestens eine Stunde!" Sießler: "Als NMU-Betroffener machst du eigentlich jeden Tag Experimente. Weil es auch Enzyme gibt, die den Stoffwechsel dazu bringen, die Freisetzung der gefährlichen Stoffe zu verhindern oder zu verlangsamen."

Die Bagel sind fertig, der Backofen blinkt. Stolz zeigen Trudel und Marianne das fertige Gebäck. Chemiker Sießler will lieber genießen, und erzählt, wie kompliziert das Leben als NMU-Betroffener ist. Sießler: "Je länger gewisse Fisch-Sorten lagern – auch tiefgefroren – desto mehr Histamin enthalten sie. Ich bin seit acht Jahren in der Selbsthilfegruppe. Ärzte haben da einen blinden Fleck und meistens nur allgemeine Diagnosen. Deshalb muss man als Betroffener selbst viel ausprobieren. Aus der Not heraus habe ich die Selbsthilfegruppe kennengelernt – und so ist mein Leben wieder lebenswert. Ohne die Gruppe wäre ich nie an die Informationen gekommen!"

Um 16 Uhr ist alles vorbei. Der Reporter darf noch das Laugengebäck, das Brot, das Keksgebäck und das Hefegebäck mit Schwarzwälder Schinken probieren. Alles lecker. Marianne Bönisch: "Das Essen war sehr gut – ein rundum gelungenes Back-Seminar."

Riesen-Applaus. Dann spült Bönisch noch die letzte Schüssel von Hand. Die NMU-Gruppe steigt in ihre Vans. Bönisch: "Die nennen wir die "Intolerante Schwarzwald-Marie!"

Der NMU-Treff Ortenau ist eine bundesweit tätige Selbsthilfegruppe, die sich auf die "Multi-Intoleranzen" von Nahrungsmitteln spezialisiert hat.

Vor zehn Jahren wurde die Gruppe von den Bönischs gegründet, hat inzwischen 45 Mitglieder und elf Aktive. Mit im Team: Ein Chemiker, Ernährungswissenschaftler, Physiologen, Psychologen. Gründerin Marianne Bönisch: "Medizinische Klarheit bringen folgende Tests: Laktose-Intoleranz, Histamin, Fruktose-Malabsorptionstest. Präzise Aufschlüsse können auch Magen- oder Darmspiegelungen mit Biopsien geben, ob man an Nahrungsmittel-Unverträglichkeit leidet. Nach einer Diagnose empfiehlt es sich, einen Ernährungswissenschaftler oder Diätassistenten aufzusuchen." Laut medizinischen Statistiken wird die Dunkelziffer für die NMU laut Bönisch auf gut 75 Prozent der Bevölkerung geschätzt.

Weitere Informationen: www.nmutreff-ortenau.de