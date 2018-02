Horb a. N. Wenn der Narr spricht, schweigt das Radio

Horb-Mühringen. Mit Pauken und Trompeten marschierten als erstes die Notaverbiager ein. Die 16 Mann starke Truppe begeisterten die Narren in der Halle mit ihrer Musik, die so richtig in die Beine ging.

Alte Bekannte sind die beiden vom Duo Castello, die schon viele Jahre bei der Mühringer Dorffasnet mit Tanz- und Schunkelrunden für Stimmung sorgen. Durch das Programm des Abends führte Hans-Josef Ruggaber. Die Mühringer Schantle werden in diesem Jahr 60 Jahre alt. Aus diesem Grund hatte Roland Beuter mit ihnen nach Jahren wieder einen Schantletanz einstudiert. Dass den Mühringern um Nachwuchs in der Bütt nicht bange sein muss, bewies der zehnjährige Niklas Ranft, der sein Loblied auf den Mühringer Sprudel, wie ein Profi vortrug. Kein Wunder ist er doch der Sohn von Zunftmeister Florian Ranft und der Enkel von Klaus Ranft, Vizepräsident des Närrischen Freundschaftsrings Neckar Gäu.

Der Büttel (Florian Ranft) wusste wieder Einiges zu erzählen, was einzelnen Mitgliedern der Narrenzunft so das Jahr über passiert war. Der Alex Haigis ist zum Beispiel, was Technik anbetrifft, auf dem neuesten Stand. Eines Tages war sein Radio so laut, dass es schon draußen dröhnte. Plötzlich ertönte ein Schrei: "Alexa, mach jetzt das Radio leise!" Als man noch denkt, was schreit der das arme Mädle so an, herrscht plötzlich Ruhe. Alexa, sein Radio, hat auf seinen Sprachbefehl gehört. Der Karl Müller machte eine Woche lang eine Fleischkur, weil er seine Gefriertruhe ausräumen musste, um Platz für die vielen Kuchen für das Ringtreffen zu schaffen. Auch Ewald Wurster hatte so seine Probleme. Ein neuer Boden sollte verlegt werden. Aber wie bringt man den Boden unter das schwere Klavier? Mit einem großen Balken als Hebel soll das schwere Klavier gelupft werden, nur reichte leider das Gewicht seiner Hilde dafür nicht aus.