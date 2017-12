Horb a. N. Wenn das Christkind einkaufen geht

Horb. "In diesem Jahr haben Kunden, schon lange bevor wir den Baum aufgestellt haben, nachgefragt, wann die Aktion startet, denn sie würden auch in diesem Jahr gerne wieder einem Kind eine Freude zu Weihnachten machen", konnte die Teamleiterin Verwaltung, Karin Rottenburger, berichten. Zusammen mit ihrem Geschäftsleiter Florian Wieder durften sie als Gehilfin und Gehilfe des Christkinds in den vergangenen Tagen jede Menge Päckchen packen, die sie am Montagnachmittag an den Horber Caritas-Leiter Rüdiger Holderried übergaben.

Es waren jedoch keine gewöhnlichen Päckchen, sondern in dem weihnachtlich bunten Glitzerpapier steckten lauter erfüllte kleine Kinderwünsche.

34 Wunsch-Zettel wurden auch in diesem Jahr wieder von der Marktleitung des Horber Verbrauchermarktes über den Umweg Tafelladen an Kinder aus bedürftigen Familien verteilt. Die Kinder schrieben ihre Wünsche dann auf diese Zettel und hängten sie im Eingangsbereich des Horber-Real-Marktes an den Wunschbaum. Und dort konnten sie dann von freundlichen Menschen vom Baum genommen werden. Die Leute schauten sich den Kinderwunsch an, marschierten los und kauften das Produkt dann im Real. Samt dem Wunschzettel in Form einer Glaskugel wurde das Geschenk später am Serviceschalter abgegeben. Dort wurden die gewünschten Gegenstände von den Mitarbeitern des Marktes schön verpackt und können nun von den Kindern im Begegnungshaus "ParaDios" in der Neckarstraße abgeholt werden.