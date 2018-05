Horb a. N. Weniger Mähen senkt Kosten und hilft Bienen

Heute finden diese Bestäuber vielfach durch den Rückgang von Feldern und Wiesen immer weniger Nahrung und damit sind Kulturlandschaften bedroht. Die Naturexpertin erinnerte in diesem Zusammenhang an einen Supermarkt in Hannover. Dort gab es ein Experiment: Man nahm ohne Vorwarnung über Nacht alle Produkte aus den Regalen, die ohne Bienen nicht mehr vorhanden wären.