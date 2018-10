Horb a. N. "Wen juckt schon die Wahrheit"

Der mehrfach ausgezeichnete Nachrichtenmann fordert, dass die journalistische Grundsicherheit nicht vernebelt werden darf. Für ihn ist klar, dass die freie Presse nicht von ganz allein kam – man musste dafür kämpfen – und dass sie auch nicht von allein bleibt. Als prima Mittel gegen Angriffe auf seriöse Berichterstattung empfiehlt Scherer Humor. Als in Paris Redaktionsmitglieder der Satirezeitschrift Charlie Hebdo ermordet wurden, gab es unter dem Begriff "Je suis Charlie" (Ich bin Charlie) viele Trauerkundgebungen. Unter anderem war Angela Merkel dabei. Eine israelische Tageszeitung retuschierte die Kanzlerin aus dem Bild, da Frauen in ihrer religiösen Wahrnehmung nicht in der Öffentlichkeit auftreten dürfen. Eine US-amerikanische Tageszeitung aus Manhattan antwortete darauf auf ihre Art. Sie montierte so viel Merkel-Konterfeis in das Bild wie möglich. "Neben Gelassenheit hilft auch Humor – das befreit", sagte Scherer, der abschließend anmerkte: "Journalismus hatte noch nie ein gutes Image – gute Journalisten hatten aber auch noch nie ein schlechtes."

"Hirn einschalten, auch mal genau hinsehen und gegenlesen, das ist das einzige Mittel, um nicht von der Nachrichtenlawine überrollt zu werden", so sein Tipp an seine Zuhörer an diesem Abend.