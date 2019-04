Horb a. N. Katastrophen-Brand in Stiftskirche wäre fatal

Megerle sagt: "Ja. Während der Sanierung haben wir dort verschiedene Übungen gemacht. Wir haben auch die Rettung von Verletzten während der Bauarbeiten geübt. Im Brandfall wird allerdings vor Ort entschieden, wie weiter vorgegangen wird. Deshalb haben wir auch immer Feuerwehrmänner vor Ort, die sich mit Statik auskennen. Denn man muss – je nach Lage – entscheiden: Löscht man weiter? Rettet man erst die Kunstschätze? Oder wo versucht man, mit Hilfe von Wasser weitere Bauschäden zu verhindern? In Notre Dame beispielsweise wurden die Türme mit Wasser besprüht. Der Hintergrund: Oft ist hinter den Steinen Konstruktionsholz. Wenn das in Brand gerät..."

Sind die Drehleitern der freiwilligen Feuerwehr Horb lang genug, um auch den Stiftskirchenturm zu löschen? Megerle sagt: "Wir können unsere Drehleiter auf maximal 30 Metern ausfahren, durch den zusätzlichen Wasserdruck können wir weitere Meter überbrücken."

Deshalb macht aus Sicht des Feuerwehrkommandanten auch der Tweet von Donald Trump, der Löschflugzeuge vorgeschlagen hatte, wenig Sinn.

Megerle meint: "Der größte Wasser-Transporthubschrauber der Bundeswehr kann fünf Tonnen Löschwasser aufnehmen. Wenn man die auf eine Dachkonstruktion wie beispielsweise Notre Dame ablässt, bedeutet dies eine enorme statische Belastung und es kann zum Einsturz führen."

Es gilt als das Wunder von Notre Dame, dass die Dornenkrone von Jesus als Reliquie den Feuersturm überstanden hat. Welche Kunstschätze beherbergt unsere Stiftskirche?

Franz Geßler ist Heimatforscher. Er sagt: "Die wichtigste Reliquie der Stiftskirche ist ein Splitter aus dem Kreuz von Jesus Christus. Er ist in einer gotischen Monstranz untergebracht. Er ist einer von drei Kreuzsplittern, welche von den drei Gräfinnen, den Gründerinnen des Dominikanerklosters, als Reliquien nach Horb kamen. Jede dieser Frauen hat eine dieser Reliquien bekommen, weil ihre Männer im Kreuzzug gefallen sind."

In Paris wird gerade gebangt um die anderen Kirchenschätze wie Bilder und Figuren. Was ist noch in der Stiftskirche? Geßler sagt: "Im Kirchenschatz sind weitere wertvolle gotische Stücke. Der ist – so weit ich es beurteilen kann – vorschriftsmäßig gelagert. In diesem Kirchenschatz befindet sich zum Beispiel eine Meßgarnitur von Fürstabt Gerbert und ein sehr seltenes, einmaliges, silbernes Rauchfaß.

Wie historisch wertvoll ist die Inneneinrichtung? Geßler berichtet: "Eine ursprünglich romanische Kapelle und die dortige Burg standen beim Dominikanerinnenkloster und wurden um 1200 erbaut –­im romanischen Stil. Im Januar 1725 ist die später entstandene Stiftskirche beim großen Stadtbrand niedergebrannt (siehe Rubrik, Anm. d. Red.). Die Chorherren haben die Stiftskirche dann am heutigen Platz wieder aufgebaut –­ im barocken Stil. Historisch wertvoll sind neben dem Kirchenschaft zum Beispiel der Orgelprospekt, der Bandelwerkstuck an der Decke oder die Zunftstangen. Auch das Deckenfresko im Chor aus dem Barock ist bemerkenswert. Sein Inhalt ist bis heute aus theologischer Sicht noch nicht entschlüsselt. Aus der Gotik sind noch die Bauten der Sakristei, das Frauenchörle und das Brautportal übrig geblieben."

Das Dach und der Turm der Stiftskirche wurde drei Jahre lang bis zum Sommer 2016 für gut 2,5 Mio. Euro saniert. Wurde dabei der bauliche Brandschutz verbessert? Peter Silberzahn, ehemaliger Direktor der Spitalstiftung: "Für die Sanierung hat es keine speziellen Anforderungen an den Brandschutz gegeben."