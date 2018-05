Horb a. N. Weiterhin steigende Leserzahlen

Das Personal in der Stadtbücherei soll um eine halbe Stelle aufgestockt werden. Gesucht werde eine Fachkraft für Medien und Kommunikation mit Fachrichtung Bibliothek.

Volohonsky blickte in die Statistik, laut der einem Einwohner mindestens zwei Bücher zur Verfügung stehen sollten. Horb und die Stadtteile hätten rund 26 000 Einwohner, wobei nur 13 200 Medien in der Stadtbücherei Horb vorhanden seien.

Fruchtkasten wäre idealer Standort

Das bekannte Platzproblem kam bei der Hauptversammlung wieder zur Sprache, wobei Peter Zimmermann, der ehemalige Bildechinger Ortsvorsteher und Kassenprüfer des Fördervereins, erklärte: "Die Stadt weiß schon, dass der Fruchtkasten ein idealer Standort ist, aber wir müssen warten." Eine Bücherei im Herzen von Horb wäre ideal, waren sich die anwesenden Mitglieder einig. Der "Durchgangsverkehr" könnte mitgenommen werden. Nähere Planungen sind aktuell aber nicht vorangeschritten. Daher werde sich der Förderverein auf die bisherigen Angebote konzentrieren.

Höhepunkt des Jahres wird eine Lesung mit den beiden Kluftinger-Autoren Michael Kobr und Volker Klüpfel am 27. November in der Hohenberghalle sein. Der Vorverkauf startet nun, wobei es auch Karten an der Abendkasse geben wird. Volohonsky dankte Winfried Asprion, der diesen beiden Erfolgsautoren nach Horb geholt habe. "Das ist eine wichtige Veranstaltung, denn sie ist ein erster Sprung in eine neue Liga", erklärte Volohonsky, dass er ganz gespannt sei auf die beiden Allgäuer.