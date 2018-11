Horb a. N. Weitergeben der Traditionen im Mittelpunkt

Als im Jahr 1979 fünf weitere Narrenzünfte einen Antrag stellten, in den närrischen Freundschaftsring aufgenommen zu werden, wurde auf Vorschlag des damaligen Horber Zunftmeisters und Brauchtumers Peter Mauz, aus dem närrischen Freundschaftsring um Horb der närrische Freundschaftsring Neckar Gäu. Im Jahre 1980 wurden dann die Narrenvereine aus Ahldorf, Stetten bei Haigerloch, Empfingen, Wurmlingen und Felldorf aufgenommen.

Im Jahre 1982 traten die Zünfte aus Betra, Hirschau und Bad Imnau der närrischen Vereinigung bei, 1984 die Narrenzunft Bühl, 1988 die Narrenzunft Salzstetten, die Narrenfreunde Seebronn und die Narrenzunft Wolfenhausen. Komplettiert wurde dann der heute 26 Narrenzünfte umfassende Verband 2008 mit den Zünften aus Rohrdorf, Altheim. Schwalldorf, Bildechingen, Nordstetten und Vollmaringen.

Die geografische Erweiterung erstreckte sich damit auf die Landkreise Freudenstadt, Tübingen, Calw und den Zollernalbkreis. Historisch gesehen auf das Königreich Württemberg, die Grafschaft Hohenberg und die Hohenzollern.

Das vom ehemaligen Empfinger Zunftmeister Konstantin Hauser geschaffene Ringwappen spiegelt dann auch die Historie der Ringzünfte wider.

Die Geschichte des närris chen Freundschaftsringes wurde und wird bis heute durch die Mitgliedszünfte geprägt. Über allem steht das Weitergeben der fastnächtlichen örtlichen Tradition an die nächste Generation. Das Weitergeben der Fastnacht ist auch Sinn und Zweck der Masken- und Häsausstellung am Sonntag, 11. November, von 10 bis 17 Uhr in der Hohenberghalle. Dort präsentieren die 26 Ringzünfte bei freiem Eintritt ihre ureigene örtliche Fasnet, ihr Brauchtum, Masken und Häser ihrer Narrengruppen und nicht zuletzt auch ihre Geschichte. Das ganze natürlich mit exzellenten Kennern der örtlichen Narretei, die man gerne auch hinterfragen darf. Weitere Höhepunkte runden diese Ausstellung ab. Da ist zum einen das um die vergangenen zehn Jahre erweiterte neue Ringbuch zu kaufen, aber auch die neu geschaffene CD mit den Narrenmärschen der Ringzünfte. Für Beides zusammen zahlt man während der Ausstellung 20 Euro.

Die Küche kann an diesem Tag ebenfalls kalt bleiben, da die dienstbaren Geister der Narren Einiges an kulinarischen Genüssen präsentieren. Am Nachmittag stehen Kaffee und Kuchen auf der Tagesordnung und für Kurzweil sorgen einige Tanzgarden der Ringzünfte und am frühen Nachmittag auch der Fanfarenzug aus Haigerloch-Stetten.

Natürlich gibt es bei diesen Jubiläumsfestivitäten auch am Samstag, 10. November, einen offiziellen Teil für geladene Gäste. Diesen schuldet man einfach den Vertretern der Kommunen, der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Narrenvereinigungen – und Verbände sowie verdienten und langjährigen Narren. Musikalisch umrahmt wird dieser Festakt durch die Trachtenkapelle aus Empfingen. Anschließend werden die Ehrengäste unter sachkundiger Führung durch die Masken – und Häsausstellung geführt. Nach einem Imbiss steht dann ein „handgestricktes, buntes Programm auf der Tagesordnung.