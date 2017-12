Horb a. N. Weinpräsent folgt einer Jahrhunderte alten Tradition

Die Glocken der Stiftskirche sind des Nachts in Horb schon längst wegen Schlaf- und Ruhestörung zum Schweigen verdammt. Früher weckte das Kirchengeläut die Horber aber nicht nur auf, sondern schickte sie auch beizeiten ins Bett. Die so genannte Wachtglocke, auch "Zehne-Glocke" genannt, war die drittgrößte Glocke im Stiftskirchturm und wurde in Horb auch als "Lumpenglocke" bezeichnet, weil sie um 22 Uhr die letzten Zecher der Stadt ins Bett schickte. Nachdem das Geläut der Stiftskirche beim großen Stadtbrand des Jahres 1725 zerstört worden war, ließ man im Jahr 1732 von dem Lothringer Nikolaus Rosier in einer Rottenburger Werkstätte eine neue Wachtglocke mit einem Gewicht von 240 Kilogramm gießen. Diese musste allerdings im Juni 1917 während des Ersten Weltkriegs mit Gott für Kaiser und Vaterland an die Kriegs- und Rüstungsindustrie abgeliefert werden.

Das Zehnuhrläuten, das die Horber Nachtwächter "seit unvordenklichen Zeiten" im Turm der Stiftskirche besorgten, wurde einer Notiz im Stadtarchiv zufolge ursprünglich vom Spital zum Heiligen Geist kurz vor Weihnachten am Thomastag, dem 21. Dezember, extra belohnt. In den einstig österreichischen Landen endete am Thomastag die einjährige Amtszeit der besoldeten Stadtdiener, und gleich nach Weihnachten wurden beim Jahrgericht auf dem Horber Rathaus auch die Nachtwächter vom Magistrat wieder neu gewählt und vereidigt.

Darüber hinaus war der Dienst für die ehemals vier Nachtwächter in der langen Thomasnacht besonders beschwerlich, denn man zählte die längste Nacht des Jahres zu den Raunächten, in denen das Muetesheer, ein gewaltiges Totenheer, unter Schreien, Johlen, Heulen, Jammern, Ächzen und Stöhnen zur wilden Jagd durch die Lüfte aufbrach. Gegen die Dunkelheit als böse Macht half in einer vom Aberglauben noch stark behafteten Welt vor allem der Alkohol, weshalb man den auf die Thomasnacht folgenden Morgen infolge des erhöhten Alkoholkonsums auch den "Kotzmorgen" nannte.