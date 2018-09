Horb a. N. Wein, Kunst und Kultur in Fellbach

Das Kolping-Leitungsteam mit Vorsitzendem Manfred Schäfer (Ergenzingen) an der Spitze und Bezirkspräses Diakon Klaus Konrad hat dazu die Drähte gespannt, und der dortige Fördervereins-Vorsitzende für den Besinnungsweg und Stadtrat Paul Rothwein hatte alles glänzend organisiert, so dass die Kolpingfreunde aus dem Bezirk einen Tag mit Erlebnissen und Erfahrungen verbringen konnte. Der dortige Besinnungsweg ist ein außergewöhnliches Projekt, weil es gelungen ist, unter Mitwirkung von Stadt und Kirchen und dem Förderverein so viele Stationen anzulegen mit themenbezogenen Kunstwerken, begleitet von Zitaten aus Literatur, Religion und Philosophie. Darunter sind viele ausländische berühmte Künstler, wie zum Beispiel Inge Mahn, die in Polen geboren ist und eine Professur an der Kunsthochschule Berlin inne hat. Im Mittelpunkt des von ihr geschaffenen Antoniuskreuzes steht das Thema Zeit gemäß dem Predigerbuch Kohelet 3,1 "Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde".

An der letzten Station "Schöpfung", die von Micha Ullmann aus Jerusalem realisiert wurde – eine 18 Meter lange und neun Meter breite Platte, die durch freie Stellen einen Baum darstellt – erwartete die Reisenden eine Fünfer-Weinprobe mit sachkundiger Erklärung.