Horb a. N. Weihnachtsgeschichte vor großem Publikum

Wie in jedem Jahr hatten die Verantwortlichen mit ihren jungen Schauspielern eine recht nette, kindgerechte Version der Weihnachtsgeschichte einstudiert. Es ging dieses Mal um "Drei Engel für Jesus". Bei diesem Stück werden die Engel von Gott aufgefordert, in die Welt zu gehen und Menschen zu gewinnen, die die Geburt Jesus unterstützen. Das heißt für die Engel Ende Gelände im Himmelreich und Schluss mit gemütlichem Seifenblasen machen und raus in die harte Realität. Ob es ihnen gelingen wird, Menschen zu finden, die den Plan Gottes unterstützen? Schließlich sind sie ja unsichtbar. Eigentlich hatten sie schlechte Karten. Die Hirten sind unterbezahlt und ihre Kinder haben Hunger, die Heiligen Drei Könige haben nur ihre eigenen Geschäfte und eigenen Vorteile im Sinn, und die Wirte hatten die Bude voll und kein Interesse an weiteren Gästen. Eine schwierige Mission für die Engel, an der sie ganz schön zu knabbern hatten. Doch am Ende wurde alles gut.