Horb a. N. Weihnachtliche Weisen

Die Jakobusband, Ihlingen, unter Leitung von Josef Gunkel und der Männerchor Freundschaft Talheim unter der musikalischen Leitung von Peter Straub veranstalten traditionell unter dem Motto "Weihnachtliche Weisen in der Adventszeit" ein besinnliches Konzert in der Liebfrauenkirche Horb. Texte und Impulse von Diakon Klaus Konrad runden die musikalischen Vorträge ab. Jeder Interessierte ist zu dem Konzert in die Liebfrauenkirche eingeladen. Der Eintritt ist frei, Spenden zu Gunsten der Dachsanierung der Stiftskirche werden jedoch dankend entgegengenommen.