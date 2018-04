Horb a. N. Wehrleute üben jeden Handgriff

Am Donnerstagabend ging man von einem Brand in der Horber Musikschule am Hohen Giebel aus. Dabei gab es gleich mehrere Herausforderungen, zunächst die Anfahrt über die verkehrsberuhigte Neckarstraße, an der viele Autos die Durchfahrt für die großen Feuerwehrfahrzeuge teilweise schwer behinderten. Der Luzifer Turm wiederum machte das spätere Abrücken problematisch. Auch die Topografie der Marktsteige und die Nähe eines Kindergartens stellten die Freiwilligen dort vor eine schwere Aufgabe.