Horb a. N. Wasserspielstraße ist ein Highlight

Horb- Dettingen. Leider endete der Sonntagabend tragisch mit dem Hausbrand im Lettenacker und Tod des 91-jährigen Bewohners (wir berichteten). Am Sonntagmorgen war in Dettingen die Welt noch in Ordnung. Die Feuerwehr lud bei herrlichem Sommerwetter zu ihrer schon traditionellen Hocketse ein. Durch die Baustelle in der Fürstabt-Geroldstraße war in der Schlossscheuer aufgestuhlt, um sich von der Feuerwehr verwöhnen zu lassen.

Der Musikverein mit dem Dirigenten Volker Wälde zauberte wieder gute Unterhaltungsmusik an den Tag und unterhielt die Gäste zum Frühschoppen und über die Mittagszeit. Nachmittags schaute noch der katholische Kindergarten St. Marien mit Leiterin Marian Hanager vorbei. Die Kinder hatten ein Lied und einen Tanz im Gepäck.

Richtig Spaß machte den Kindern natürlich die Tanzvorführung, denn da durften ein paar Kinder mit den Wasserspritzen eine Löschübung nachspielen. So manche Mutter in der ersten Reihe bekam so ungewollt eine kühle Brise von den Sprösslingen ab, und dies tat richtig gut in der warmen Schlossscheuer. Draußen vor der Schlossscheuer konnte man das Dettinger Feuerwehrfahrzeug anschauen, und von der Horber Stützpunktwehr stand das neue Wechselladerfahrzeug zur Besichtigung zur Verfügung. Den Feuerlöschtrainer hatte die Dettinger Wehr aufgebaut und da konnte Klein und Groß die Handhabung eines Feuerlöschers, der mit Wasser gefüllt war, üben. Den Umgang mit einem Feuerlöscher sollte jeder einmal üben, da sind sich die Wehrmänner einig. Hinter der Schlossscheuer war noch für die Kinder die Wasserspielstraße aufgebaut, dies machte natürlich bei den Temperaturen am Sonntag richtig Spaß. Nachmittags führte die Jugendfeuerwehr noch eine Übung durch. Für das leibliche Wohl hatte Abteilungskommandant Thomas Hofer mit seinem Helferteam bestens vorgesorgt, und so genossen alle die Stunden bei der Dettinger Wehr.