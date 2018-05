Horb a. N. Was es mit der Schaffhauser "Maulscharte" auf sich hat

An der historischen Verteidigungsanlage von Schaffhausen (Schweiz) konnte eine "Maulscharte" gezeigt werden. Es handelt sich dabei um eine waagrechte Schießscharte, wenn in einem Turm Geschütze (Kanonen) untergebracht sind. Somit konnte die Beschießung breit gestreut werden.

Auf das stattgefundene Land-Stadt-Quiz des SWR zwischen Horb und Annweiler in der Pfalz gab es noch mal einen Rückblick. Obwohl in der Stadt Horb alle Kleindenkmale erfasst sind, war es nicht einfach, den Arm des römischen Legionärs (kein Ritter) auf einer Bronzetafel an der Stiftskirche Heilig Kreuz zu finden. Bei der Gelegenheit wurde darauf hingewiesen, dass in den Horber Ortsteilen im bebauten Gebiet zum Beispiel Brunnen, Türstürze, Wappentafeln oder Radabweissteine noch erfasst werden müssen. Hingewiesen wurde auf die Bürgermesse am Sonntag, 6. Mai, im Kurhaus Freudenstadt von 11 Uhr bis 17.30 Uhr. Die GEEK hat zum ersten Mal bei dieser Veranstaltung einen Stand und hofft, dass möglichst viele Kleindenkmal- und Heimatfreunde vorbeischauen, auch hinsichtlich der noch ausstehenden "Aktion der landkreisweisen Erfassung von Kleindenkmalen" im Landkreis Freudenstadt.

Es gab noch intensive Gespräche zwischen den Anwesenden, und so konnten Erfahrungen und Kenntnisse ausgetauscht werden. So wurde es ziemlich spät, bis sich die Versammlung auflöste.