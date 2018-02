Horb a. N. Warnstreiks bei Bosch Rexroth und Ceratizit

Zum Beginn der Nachtschicht von Mittwoch auf Donnerstag standen bei Bosch Rexroth Gewerkschaftsvertreter an den Eingängen zum Werk und haben zum Streik aufgerufen, erzählt Betriebsrat Hans-Peter Kopf kurz vor der Kundgebung am Donnerstagmorgen. "Aber es kam ja keiner!" Auch der Betriebsratsvorsitzende von Ceratizit in Empfingen, Hartmut Friesinger, berichtet von einer überwältigenden Teilnahme am Warnstreik. In beiden Firmen stand die Produktion nach Gewerkschaftsangaben still. Bei den Kundgebungen am Morgen waren viele Mitarbeiter in roter Streikweste dabei, sie schwenkten rote Fahnen, applaudierten und machten Krach mit Trillerpfeifen, nachdem die Gewerkschaftsvertreter zu den Streikenden gesprochen hatten.

Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung von sechs Prozent und die Möglichkeit, dass Mitarbeiter ihre Arbeitszeit bei einem gewissen Lohnausgleich auf bis zu 28 Wochenstunden reduzieren können.

Für die Arbeitgeber sei der Zeitpunkt der Auseinandersetzung ungünstig, sagt Bosch-Rexroth-Betriebsrat Hans-Peter Kopf. Die gute Auftragslage stütze die Argumenten der Arbeitnehmer. Sie fordern eine Beteiligung an der guten Entwicklung. "Wir holen uns ein Stück vom Kuchen", rief in Horb der Betriebsratsvorsitzende Alexander Plaz den Streikenden zu.