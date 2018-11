Horb a. N. Wappnen gegen weitere Regenfluten

Horb-Bildechingen. Die Bildechinger sind schon seit Jahren mit dieser Thematik vertraut. Von städtischer Seite wurde in den vergangenen zehn Jahren vieles unternommen, damit die Abwasserkanäle auch bei Starkregen die Wassermassen abtransportieren können. In einer sehr aufwendigen Aktion wurde beispielsweise die Kanalisation im Hohenzollernring aufdimensioniert und Außengebietszuflüsse vom Kanalnetz abgehängt und in ein neu geschaffenes Retentionsbecken umgeleitet.

Doch das alles nutzt nichts, wenn in 20 Minuten so viel Regen, in Verbindung mit Hagel, herunterkommt, wie normalerweise in zwei Stunden. "Das schafft auch ein Kanal mit größtem Durchschnitt nicht mehr", stellte Eckhardt Huber fest. Huber stand bei der jüngsten Ortschaftsratssitzung sowohl den Ortschaftsräten als auch betroffenen Bürgern zu den Starkregenereignissen Rede und Antwort.

Warum es zu solchen Klima-Ereignissen wie lang anhaltender Hitze oder eben Starkregen mit Hagelbildung kommt, ist inzwischen bekannt. Dem sogenannten Jetstream, der "Luft-Autobahn" in großer Höhe, geht langsam die Puste aus. Die Winde verlieren an Geschwindigkeit und Gewitterwolken oder Hochdruckgebiete bleiben länger an einer Stelle stehen. Der Jetstream blies in diesem Sommer so schwach, dass er nicht mehr der große Wetterwechsler sein konnte, der in mehr oder weniger rascher Folge Hochs und Tiefs aus dem Atlantik heranführte. Das Ergebnis dieser Hitzeperiode waren Böden, die so austrockneten, dass sie hart wie Beton wurden und keinen Regen mehr aufnehmen konnten.