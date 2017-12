Horb a. N. Wanderstart ist im Januar

März

Eine Halbtagestour führt am 4. März von Lombach nach Loßburg. Wanderführerin ist Elisabeth Vather. Auf den Panoramaweg um Dürrenmettstetten führt eine Halbtagestour am 18. März. Wanderführer ist Claus Schurr. Die Mitgliederversammlung der Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins ist am 24. März im Schurkenturm.

April

Am 2. April startet die Gruooe auf eine Halbtagestour rund um Kälberbronn. Wanderführerin ist Elisabeth Vater. Nach Rottweil mit Besichtigung Thyssenkrupp-Testturms geht es am 15. April bei einer Halbtagestour. Wanderführer ist Bruno Kastirr.

Mai

Die Halbtagestour: Wanderung in den Mai findet am 1. Mai statt. Wanderführer ist Willi Rauch. Vom 4. bis 6. Mai startet der Verein zu mehreren Ganztagestouren: Am 4. Mai geht es von Mössingen nach Gomaringen, am 5. Mai von Dußlingen nach Pfäffingen und am 6. Mai von Herrenberg nach Gechingen. Ansprechpartner ist Reinhold Buchta. Auf dem Kniebiser Heimatpfad ist die Wandergruppe am 21. Mai zu einer Halbtagestour unterwegs. Wanderführerin ist Hilde Stöckel.

Juni

Am 3. Juni geht es bei einer Halbtagestour zur Traufwegwanderung am Schönbuch entlang. Wanderführer ist Claus Schurr. Eine Ganztagestour ist für den 10. Juni vorgesehen. Dann geht es zum Landesfest mit Hauptversammlung des Schwäbischen Albvereins in Kirchheim Teck. Wanderführer ist Reinhold Buchta. Eine Mehrtagestour findet vom 21. bis 25. Juni statt. Die musikalischen Wandertage im Piztal werden gemeinsam mit der Ortsgruppe Sulz verbracht. Ansprechpartner ist Bruno Kastirr.

Juli

Vom 4. bis 7. Juli gibt es eine Mehrtagestour: Bei den Bergwanderungen im Berchtesgadener Land gibt es eine begrenzte Teilnehmerzahl. Wanderführer ist Rainer Gramer. Für den 22. Juli ist die Halbtagestour "Dreitälerwanderung um den Priorberg" geplant. Wanderführerin ist Angelika Rebmann. Einen Grillabend am Schurkenturm wird es am 28. Juli geben. Turmwart ist Willi Rauch.

August

Zu einer Halbtagestour trifft man sich am 12. August auf dem Wellnessweg Lützenhardt. Wanderführerin ist Heidrun Madrak. Für den 26. August ist eine Ganztagestour vorgesehen. Von Glatten geht es über Lauterbad auf den Vogteiturm. Wanderführer ist Reinhold Buchta.

September

Bei der Mehrtagestour vom 9. bis 11. September wird im Schwarzwald auf dem Kandel Höhenweg gewandert. Es gibt eine begrenzte Teilnehmerzahl. Wanderführerin ist Elisabeth Vater. Am 16. September wird bei einer Ganztagestour zum Albvereinstag nach Schlatt gewandert. Wanderführer ist Reinhold Buchta. Die Ganztagestour am 30. September fällt unter das Motto "Auf dem Felsenmeersteig, die Königstour unter den Traufgängen". Wanderführer ist Bruno Kastirr.

Oktober

Der Jahresausflug des Vereins findet am 3. Oktober statt. Bei der Ganztagestour wird man mit dem Bus unterwegs sein. Bei einer Ganztagestour geht es am 14. Oktober zum Gauwandertag nach Geislingen. Wanderführer ist Reinhold Buchta. Auf dem Höhenweg von Owingen wird am 28. Oktober bei einer Ganztagestour gewandert. Wanderführer ist Rainer Gramer.

November

Der Albverein ist am 4. November bei einer Halbtagestour unterwegs auf dem Muriweg. Wanderführer ist Bruno Kastirr. Der Wanderplan für das Jahr 2019 wird am 9. November bei einer Besprechung im Schurkenturm zusammengestellt. Wanderwart Claus Schurr ist Ansprechpartner. Zur traditionellen Schlachtplatte trifft sich der Verein vom 17. bis 18. November im Schurkenturm.

Dezember

Die Halbtagestour am 8. Dezember fällt unter das Motto "Adventswanderung mit gemütlicher Einkehr". Wanderführerin ist Angelika Rebmann. Zur Wanderung zwischen den Jahren trifft man sich am 29. Dezember zu einer Halbtagestour. Wanderführer ist Willi Rauch.

Sonstiges

Jeden ersten Mittwoch im Monat gibt es eine Kurzwanderung, Dauer zwei Stunden.

Weitere Informationen: www.horb.albverein.eu