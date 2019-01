Horb a. N. Wandersaison hat begonnen

Der sonst gut belegte Parkplatz lag fast verwaist da, doch trotz des Schneetreibens machte sich die Gruppe auf den Weg. Da man die erste Wandergruppe war, musste man den Weg vorstampfen, was gleich zu Beginn in die Waden ging. Die Bäume und Sträucher boten jedoch einen tollen Anblick. Da man mit Schneebruch und glatten Stellen im Anstieg rechnen musste, wurde eine flach verlaufende Wegstrecke ausgesucht. War der erste Abschnitt nur mit Neuschnee bedeckt, so konnte auf dem zweiten Wegteil zügig marschiert werden. Der letzte und größere Abschnitt war wieder mit Neuschnee und Schneeverwehungen bedeckt. Das Spurgehen ging wieder los. Pünktlich zur vereinbarten Zeit traf man im Zollersteighof zur Mittagsrast ein. Dort warteten schon ältere Mitglieder (über 80- und 90-Jährige) auf die Gruppe. Nach dem gemeinsamen Mittagessen machte man sich auf den Weg zum Zellerhorn. Auf der Strecke traf man nur wenige Spaziergänger an. Der schöne Ausblick vom Zellerhorn wurde diesmal durch den tief hängenden Nebel verwehrt. Die gesamte Gruppe stand vor der im Nebel verschluckten Burg Hohenzollern. Nach einem Imbiss ging es wieder zurück. Und auf der Heimfahrt nach Horb verschwand dann auch der Schnee. So verging ein schöner, wenn auch nasser und kalter Wandertag. Alle waren mit dem Tag zufrieden.