Horb a. N. Wanderplan des Schwarzwaldvereins fällt in diesem Jahr dünner aus

Auch bei den Donnerstagswanderungen gibt es eine Änderung. Der gewohnte Rhythmus, alle zwei Wochen, kann so nicht mehr gehalten werden. Am 25. Januar trifft man sich zur ersten Donnerstagswanderung. Die Einzelheiten zu den Wanderungen werden, wie gewohnt, in unserer Zeitung bekannt gegeben. Termin- und Wanderpläne können bei den Vorstandsmitgliedern abgeholt werden.

Januar

Los geht es am 6. Januar mit der Traditionswanderung auf dem Raichberg. Zum 36. Mal geht es für die Wanderfreunde zum Zeller Horn. Die Mittagsrast wird im Hotel Gasthof Zollerblick gehalten. Wanderführer sind Josef Biehler, Telefon 07457/20 04, und Eduard Poppe, Telefon 07459/93 06 22.