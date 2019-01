Horb a. N. Waldromantik mit Wetterkapriolen

Obwohl die Wetterprognose einen stürmischen, regnerischen Tag vorhersagte, war der Wanderführer von der großen Teilnehmerzahl überrascht. Hatte er doch eine Strecke ausgesucht, die den wenigsten bekannt war. Also fuhr man guter Dinge los und erreichte ungestört das Ziel. Da noch viel Schnee lag, musste ein anderer Parkplatz angefahren werden, was aber der Stimmung keinen Abbruch tat. So wurde die Wanderung bei einem anderen Startpunkt begonnen. Da Gehwege mit Schnee überhäuft waren, mussten die ersten hundert Meter auf der Straße zurückgelegt werden, was dank geringem Verkehr gut zu bewältigen war. Auf geräumten Wegen ging es zügig in den Wald.

An der ersten Weggabelung war es mit geräumt vorbei, und man stapfte durch den Schnee. Es war ja eine Winterwanderung. So ging man in Reihe in den Spuren der Vordermänner/frauen. Ein gewohnter Tempodurchschnitt kam dabei nicht heraus. Normal sollte die Strecke um etliches weitergehen, was aber durch die Anstrengung nicht sinnvoll erschien. Also kehrte man gleich ein. Als man so in der Gaststätte saß, Getränke und Essen bestellte, ging draußen ein Starkregen, gepaart mit starken Windböen los. Jeder war froh, im Trockenen zu sitzen. Nach einem deftigen Hüttenessen ging es auf den Rückweg. Kein Weg war geräumt, und so stapfte man munter durch den Schnee. Alle waren froh, dass man zum Schluss auf dem kürzesten Weg zum Auto ging. Es war ein schöner und anstrengender Sonntag, doch fast jeder wünschte sich eine Wiederholung – dann aber im Sommer.

Am Parkplatz verabschiedete man sich und jeder fuhr nach Hause. Bis zur nächsten Wanderung. Wer Lust bekommen hat, mitzuwandern, ist beim Schwarzwaldverein Horb willkommen.