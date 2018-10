Horb a. N. Wahlen, Ehrungen und Beförderungen

Bei den Wahlen in der aktiven Wehr wurde Michael Fabert mit großer Mehrheit zum neuen Abteilungskommandant gewählt. Als sein Stellvertreter wird zukünftig Michael Müller aktiv sein. Timo Singer wird die Kasse verwalten, und Tobias Kronenbitter wurde zum neuen Schriftführer bestimmt. In den Abteilungsausschuss wurden Thorsten Lechler, Marc Singer, Daniel Scherrmann und Wilhelm Becht gewählt. Die Jugendabteilung wird nach dem Wechsel von Fabert an die Führungsspitze der Abteilung von Patrick Becht geleitet.

Oswin Schmieder bleibt Kommandant der Altheimer Alterswehr und als Stellvertreter steht ihm Wolfram Nafz zur Seite. Zu guter Letzt konnte man mit der Neubesetzung des Postens der Kassenprüfer durch Johannes Pfeffer und Jose Manuel Schäfer die Führungsmannschaft komplettieren.

Ehrungen