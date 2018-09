Horb a. N. Wahl fällt auf Nicole Metzger

Die Vorsitzende Karin Zinser berichtete von zwei Arbeitseinsätzen, einmal beim Fanfarenzug und einmal bei der Feuerwehr. Vier Mal kam der Ausschuss zusammen. Das Maskenabstauben am 6. Januar, das zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte im Freien stattfand, kam trotz der eisigen Temperaturen so gut an, dass man es jetzt immer so machen will. Eine eigene Veranstaltung gab es im vergangenen Jahr nicht, aber es wurde gemeinsam Halloween gefeiert. Im gruselig dekorierten Vereinsheim ging es bis spät in die Nacht.

Schriftführerin Katja Grahl rief noch einmal die Weihnachtsfeier und das Ringtreffen in Erinnerung. Bei Umzügen und Abendveranstaltungen war man in der vergangenen Saison acht Mal unterwegs. Das wichtigste, so die Schriftführerin, sei, dass man miteinander Spaß gehabt habe und das hätte sich zu 100 Prozent erfüllt.

Bei der Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben von Kassierer Armin Cornely kam am Ende, auch ohne eigene Veranstaltung, ein kleiner Gewinn heraus.