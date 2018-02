Die Vorschüler des katholischen integrativen Kinderhauses St. Mauritius Nordstetten besuchten traditionell den ortsansässigen Maskenschnitzer Bruno Springmann. Bei ihm angekommen wurden die Kinder in zwei Gruppen in seinem kleinen Schnitzerhäuschen im Garten willkommen geheißen. Die Kinder kamen nicht aus dem Staunen, was es dort alles zu sehen und zu entdecken gab. Springmann erklärte die einzelnen Schritte vom Rohzustand des Lindenbaumes bis hin zur unlackierten Larve beziehungsweise fertigen Maske. Er ließ sich an seinem Schnitzbock auch über die Schulter schauen und erklärte auf kindgerechte Weise, was es bei den einzelnen Vorgängen zu tun gibt und was er beim Einsatz der verschiedenen Schnitzmesser beachten muss. Was die Kinder an dem vielen Wissen insgesamt aufgesogen haben, war wie viel Zeit er für eine Maske bis zu ihrer Fertigstellung benötigt. Die "Großen" durften zudem durch die verschiedenen Masken durchschauen und sich für einen kurzen Moment in die Rolle eines echten Narren versetzen.