Horb a. N. Vorglühen für den Shopping-Endspurt

Horb. City-Manager Thomas Kreidler, der diesmal auch die Geschäfte im neuen Einkaufszentrum gewinnen konnte, zieht eine positive Bilanz: "Die Resonanz von den Horb-Aktiv Mitgliedern ist positiv. Wir wollten, dass die Kunden durch das Angebot von heißen Getränken in die Geschäfte gehen. Und das hat funktioniert."

In der Tat: Heiderose Raible ist noch kurz vor Ende der Aktion gegen 20.40 Uhr dabei, fleißig Geschenke für die Kunden einzupacken. Und die sind auch gut drauf. Eine Frau sagt: "›Wir haben schon mit dem Nikolaus gesungen –­ eine schöne Stimmung hier." Und damit das Vorglühen heute weitergehen kann, hat Wohn Raible Wohnideen die Advents-Samstage bis 17 Uhr geöffnet. Michaela Manenti von WLP Wohnlicht: "Es war richtig was los hier. Das hat Spaß gemacht." Constanze Kittel von Neckar-Sport in der Hirschgasse: "Wir sind zufrieden." Martin Dörr von der Weinhandlung: "Es lief zwar etwas langsam an, aber dann brummte es. Die ganze Zeit war das Geschäft dann voll. Zeitweise waren bis zu 25 Kunden auf einmal im Laden." Robert Müller vom gleichnamigen Blumenhaus: "Es war weniger los als bei der Premiere des Glühenden Advents-Einkaufs. Dafür haben wir die Zeit genutzt, in Ruhe mit unseren Kunden ein Schwätzchen zu halten."

Auch Moni Schönfeld von Mode & Style sagte: "Im Großen und Ganzen sind wir zufrieden. Denn: Jetzt ist die Zeit, ums sich ein passendes Outfit für Weihnachten oder Silvester zu besorgen. Nur das Wetter hätte ein bisschen besser sein müssen."