Horb a. N. Vorbereitungen auf den Start ins neue Schuljahr laufen

Am Mittwoch, 12. September, findet kein Nachmittagsunterricht statt. Sollte an diesem Nachmittag eine Betreuung gewünscht sein, so kann das unter Telefon 07451/41 75 mitgeteilt werden.

Für die neuen Schülerinnen und Schüler der Lerngruppen 5 beginnt der Unterricht erst am Dienstag, 11. September.

Die Willkommensfeier für die neuen Fünfer findet am Montag, 10. September, ab 18 Uhr in der Mensa statt. Hierzu ergeht Einladung an alle Schüler, deren Eltern und Familien.

Gutermann-Grundschule Horb mit Außenstelle Rexingen: Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 2 bis 4 beginnt der Unterricht am Montag, 10. September, um 8.25 Uhr und endet nach der 5. Stunde um 11.55 Uhr. Die Kernzeitbetreuung beginnt um 7 Uhr, die Betreuung für Ganztagsschüler um 7.40 Uhr. Um 8.45 Uhr gehen alle Schüler von der Schule aus zum gemeinsamen Gottesdienst. Für Schüler, die nicht am Gottesdienst teilnehmen, beginnt der Unterricht um 9.30 Uhr. Die Ganztagsschule beginnt ebenfalls am Montag, 10. September.

Die Einschulungsfeier für die Erstklässler findet am Samstag, 15. September, um 9.30 Uhr in der Turnhalle statt. Der Gottesdienst beginnt um 8.30 Uhr in der Liebfrauenkirche.

Rexingen: Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 2 bis 4 beginnt der Unterricht am Montag, 10. September, um 8.25 Uhr und endet nach der 5. Stunde um 11.55 Uhr. Die Ganztagsschule beginnt ebenfalls am Montag, 10. September. Der Schulanfangsgottesdienst findet am Freitag, 14. September, um 8.30 Uhr statt. Dazu sind auch die Erstklässler eingeladen.

Die Einschulungsfeier für die Erstklässler findet am Samstag, 15. September, um 11 Uhr in der Grundschule statt.

Grundschule Altheim: Der Unterricht beginnt am Montag, 10. September, für die Klassen 2 bis 4 ab 8.10 Uhr und endet am ersten Schultag bereits um 11.40 Uhr. An diesem Tag gibt es noch keine Kernzeitbetreuung.

Die neuen Erstklässler und die Grundschulförderklassenkinder feiern Einschulung am Samstag, 15. September.

Grundschule Bildechingen: Der Unterricht beginnt für die Klassen 2 bis 4 am Montag, 10. September, um 8.40 Uhr und endet um 12.15 Uhr. Die zukünftigen Erstklässler werden am Samstag, 15. September, um 9.30 Uhr eingeschult.

Grundschule Dettingen mit Außenstelle Bittelbronn: Der Unterricht an der Grundschule Dettingen und der Außenstelle Bittelbronn für die Klassen 2 bis 4 beginnt am Montag, 10. September, um 8 Uhr. Der Schulschluss wird um 12.20 Uhr sein.

Auch die Betreuung und das warme Mittagessen starten bereits am ersten Schultag für die angemeldeten Kinder. Alle weiteren Infos erhalten die Kinder am ersten Schultag.

Für die Eltern der Erstklässler, die am 13. September eingeschult werden, findet am Montag, 10. September, ein Elternabend statt (19.30 Uhr; jeweils in Dettingen und in Bittelbronn).

Grundschule Mühlen: An der Grundschule in Mühlen beginnt der Unterricht am Montag, 10. September, für die Klassen 2 bis 4 um 8.30 Uhr. Um 12.05 Uhr ist Unterrichtsende.

Die Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule fängt ebenfalls am Montag an und findet sowohl vor Unterrichtsbeginn ab 7.30 Uhr als auch nach Unterrichtsende ab 12.05 Uhr statt. Die verlängerte Betreuungszeit endet wie immer um 15.30 Uhr.

Für die Schulanfänger beginnt das Schuljahr am Samstag, 15. September, um 9 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der katholischen Kirche. Daran anschließend werden die Erstklässler in der Turnhalle im Rahmen einer kleinen Feier in unsere Schulgemeinschaft aufgenommen.

Für die Eltern der Erstklässler findet am Donnerstag, 13. September, um 19.30 Uhr ein Elternabend statt.

Berthold-Auerbach-Grundschule Nordstetten: Nach den Sommerferien starten die Klassen 2 bis 4 am Montag, 10. September, um 8.15 Uhr in das neue Schuljahr. Der Unterricht endet an diesem Tag für alle Klassen um 11.40 Uhr.

Die Einschulung der neuen Erstklässler beginnt am Samstag, 15. September, mit einem Gottesdienst um 9.30 Uhr in der Turnhalle. Anschließend begrüßen die Schulkinder die Neuankömmlinge mit einer kleinen Feier.

Danach erleben die Erstklässler ihre erste Schulstunde im Klassenzimmer, während die Eltern und Geschwister sich am Büfett der Zweitklässler-Eltern erfreuen können. Gegen 11 Uhr haben die Eltern Gelegenheit, die beiden ersten Klassen mit ihren Lehrerinnen auf der Schultreppe mit einem Foto für das Familienalbum zu verewigen.

Steinachtalgrundschule Talheim: Am Montag, 10. September, ist der erste Schultag nach den Sommerferien für die Klassen 2 bis 4.

An der Steinachtalschule Talheim beginnt das neue Schuljahr um 8 Uhr mit einer Andacht in der Kirche St. Michael und Laurentius. Anschließend ist Unterricht bis 12.25 Uhr. Die Schüler, die für den Ganztagesbetrieb angemeldet sind, werden bis 15.35 Uhr betreut.

Die neuen Erstklässler feiern ihre Einschulung am Samstag, 15. September, um 9 Uhr in der Steinachhalle Talheim.