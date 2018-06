Horb a. N. Vor Ort über Berufseinstieg informieren

An verschiedenen Infoständen erfahren die Besucher die Details zu den Ausbildungsmöglichkeiten beim Unternehmen. Angeboten werden die Ausbildungen zum Industriemechaniker und zum Zerspanungsmechaniker mit der Option auf die Fachhochschulreife. In Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg stehen drei Studiengänge als Bachelor of Engineering mit den Schwerpunkten Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen oder Mechatronik zur Wahl.