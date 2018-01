Horb a. N. Vor allem im Bass kann Verstärkung gut gebraucht werden

Bevor der Vorsitzende Ingo Schlotter offiziell in die Tagesordnung einstieg, begann der Chor unter der Leitung des Dirigenten Steffen Schneider mit einem Liedbeitrag. Schriftführerin Luzia Kocheise informierte die Mitglieder über das doch ereignisreiche vergangene Vereinsjahr. Als absolutes Highlight zählte im vergangenen Jahr der Diözesan-Kirchenmusiktag in Stuttgart, an dem der Kirchenchor zusammen mit rund 800 anderen Chorsängern in der St. Eberhards Kirche auftrat. Dirigent Schneider ließ in seinem Bericht verlauten: "Ich bin immer wieder erstaunt, wie viel Klang aus solch einem kleinen Chor kommen kann."

Derzeit setzt sich der Chor aus insgesamt 14 aktiven Sängern zusammen. Schneider bedauerte sehr, dass er in diesem Jahr auf zwei Sängerinnen verzichten muss und dankte diesen für ihren jahrzehntelangen Einsatz im Kirchenchor. Zudem könne der Chor auch bei den Männerstimmen, vor allem im Bass, noch Verstärkung gebrauchen. Besonders erfreut zeigte sich Schneider über die regelmäßigen Probenbesuche der Sänger, was auf eine Beteiligung von 90 Prozent bei insgesamt 32 Proben zurückzuführen war. Zuzüglich der acht Auftritte kamen die Sänger auf insgesamt 40 Termine im vergangenen Jahr. Neben Dirigent Schneider schulterte auch Hans-Jürgen Schlotter alle Termine. Angelika Schatz und Ingo Schlotter nahmen 38 Termine wahr, dicht gefolgt von Julianna Freisinger und Fine Kocheise mit 37 Terminen. Im Kassenbericht stellte Schatzmeisterin Fine Kocheise eine leicht negative finanzielle Entwicklung fest. Der Vorsitzende des Kirchengemeinderats – Johann Kocheise – ließ nach der einstimmig erfolgten Entlastung durchblicken, dass an Fronleichnam langjährige Chormitglieder mit Ehrungen vom Diözesenverband ausgezeichnet werden sollen. Der besondere Dank des Vorsitzenden richtete sich an den fleißigen Dirigenten, die treuen Mitglieder des Chors sowie an Pfarrer Noppenberger und den Kirchengemeinderat.

Auch in diesem Jahr wird der Kirchenchor wieder aktiv sein: Zurzeit laufen die Planungen für ein gemeinsames Konzert der Kirchenchöre der Seelsorgeeinheit am 21. Oktober in Altheim. Ferner wird der Kirchenchor beim Bittelbronner Dorffest am 28. und 29. Oktober die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen im Gemeindehaus übernehmen.