Horb a. N. Von Nestlé bis zum Klimawandel: rätselhaftes Element steht im Fokus

In diesem Jahr findet die Filmreihe zudem in Kooperation mit den beiden kirchlichen Umweltteams in Horb statt. Ein zusätzlicher Abend in Kooperation mit dem Projekt Zukunft rundet die Veranstaltungsreihe ab.

Mit Blick auf die Jahreslosung stehen die drei ersten Filmabende am 21. September, 26. Oktober und 23. November unter dem Motto "alles umsonst".

Das Programm: