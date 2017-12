Horb a. N. Von Mittelalter bis Jazz und Pop

Benjamin Schreijäg, der als Dirigent die Fäden in der Hand hat, ist seit 2013 musikalischer Leiter von TonArt. Unter seiner Leitung konnte sich der Chor musikalisch weiter entwickeln, vor allem durch die Einführung einer anspruchsvollen Gesangstechnik, die in Fachkreisen als "Complete Vocal Technique" bekannt ist. Er studierte an der Staatlichen Hochschule für Musik in Trossingen Schulmusik mit den Schwerpunkten Dirigieren, Gesang und Klavier.

TonArt, das ist Gesangskunst auf hohem Niveau in einer auch menschlich interessanten Gemeinschaft. Wer Interesse hat, mitzusingen, Chorerfahrung mitbringt und an seiner sängerischen Weiterentwicklung arbeiten möchte, ist willkommen. Die Mitglieder stammen aus dem Raum Rottenburg/Tübingen/Bondorf/Horb und proben immer dienstags in Bondorf. Die Planung für das kommende Jahr sieht einen Liebesliederzyklus mit Werken aus verschiedenen Jahrhunderten vor, und danach geht es an die Proben für ein großes oratorisches Werk, Bachs Johannespassion, die im Frühjahr 2019 in der Tübinger Stiftskirche und in der Horber Liebfrauenkirche aufgeführt werden wird.

Weitere Informationen: www.tonart-rottenburg.de