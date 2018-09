Horb a. N. Von Hunden, die selten in die Kirche gehen

H orb-Nordstetten. Von der Lesung mit dem Oberbegriff "Gott im Gedicht" versprach sie sich einen Abend der Erleuchtung. Damit hatte sie die Messlatte der Erwartungen schon relativ hoch gehängt, doch wenn zwei so profunde Literaturkenner wie die Eislinger Schriftstellerin Tina Stroheker und Horbs Hauslyriker Walle Sayer ihre Bibliotheken nach Gedichten zu Gott und der Welt durchsuchen, dann darf man getrost mit einer vielschichtigen Herangehensweise ans Thema rechnen. Entsprechend gespannt waren die Besucher im Museumssaal.

Sayer stellte seine Lieblingskollegin, wie er Tina Stroheker charmanter Weise nannte, kurz vor. Er fügte an, dass sie den Impuls und die Idee für diese Lesung gemeinsam im vergangenen Jahr, dem Luther-Jahr, bei einer Begegnung in Eisenach hatten. Das Ergebnis waren 36 Gedankenansätze ganz unterschiedlicher Literaten zu einem Thema: zu Gott in all seinen unzähligen Facetten.

Es waren Satzfragmente, Gedankenansätze, Heiligenbildchen und Fiktionen, die Zuflucht hinter der Zuflucht suchten. Metaphern, die von Bäumen ohne Glauben und Hunden, die selten in die Kirche gehen, erzählten. Zeilen, die das Warten auf die Auferstehung im passenden Versmaß und exakter Sprachrhythmik fassten und klar definierten, dass das Gute das Einzige ist, das Anbetung verdient.