Horb a. N. Von der Hutmodenschau zum Leben der Hefe

H orb-Talheim. Auf der oberen Seite des Tales lud das Team vom Begegnungscafé die erfahrenen Fasnetsbutzen zu einem lustigen Nachmittag ein. Und auf der gegenüberliegenden Talseite steppte im Vereinsheim der Narrenzunft nicht nur der Bär, sondern die Narrenzunft "Zigeuner" Untertalheim brannte ein regelrechtes Feuerwerk des Frohsinns ab.

Bei beiden Veranstaltungen gab es bemerkenswerte Parallelen. In beiden Lokalen gab es kaum noch einen freien Platz, überall wurden die Besucher aufs Allerbeste bewirtet, und überall herrschte ausgelassene Stimmung.

Zusammen hätte man die Menge an Besuchern weder im Narrenheim noch im Versammlungsraum der katholischen Kirche unterbringen können. So kamen die Talheimer Senioren in den Genuss, sich aussuchen zu können, wo sie feiern wollten. Der Weg war nicht das Problem, zumal die "Zigeuner" wieder einmal ihren Hol- und Bringdienst anboten. Glückseliges Talheim, denn wo bekommen die Senioren schon so viel Aufmerksamkeit?